Théâtre | Ultramarins Le Microphone Grândola Tarnos

Théâtre | Ultramarins

Le Microphone Grândola Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Capitaine d’un bateau cargo qui traverse l’Atlantique, “Elle” accepte de couper les moteurs pour laisser son équipage exclusivement masculin descendre se baigner dans l’Atlantique. Cette entrée dans l’élément aquatique marque l’irruption du mystère dans la routine et contamine la suite du voyage. Quand les marins remontent, il semblequ’ils ne sont plus 20, mais 21.

À la fois réflexion sur la liberté, l’autorité et le désir, ce spectacle est une adaptation du premier roman de la dramaturge Mariette NAVARRO, paru en 2021 chez Quidam éditeur. La langue envoûtante du livre est portée par la comédienne Catherine Mouriec, seule en scène.

Par le théâtre des Chimères dans le cadre de la Nuit de la lecture 2026, un événement porté par le Centre National du Livre.

Interprétation Catherine MOURIEC

Mise en scène Patxi UZCUDUN

Sur réservation.

RDV à 20h.

Durée 1h05 .

Le Microphone Grândola Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

English : Théâtre | Ultramarins

German : Théâtre | Ultramarins

Italiano :

Espanol : Théâtre | Ultramarins

L’événement Théâtre | Ultramarins Tarnos a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Seignanx