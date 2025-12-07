Théâtre Ulysse aux mille ruses Place de la Poste Villeneuve-de-Marsan

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Destinée aux petits, comme aux plus grands, cette adaptation de l’Odyssée d’Homère se focalise sur Ulysse et son chemin de retour vers Ithaque. L’histoire nous est contée par un maître de cérémonie grandiloquent, aux yeux et aux ailes de chouette, qui permet aux héros de traverser le temps. Plusieurs épreuves jalonnent le voyage d’Ulysse, obstacles qu’il devra surmonter, à l’aide de son génie, ainsi que de ses compagnons. Les petits spectateurs en herbe auront également fort à faire et seront mis à contribution, devenant acteurs du récit et artisans de la réussite d’Ulysse. .

Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 08 00 culture@cc-vdm.com

Rivolto a grandi e piccini, questo adattamento dell’Odissea di Omero è incentrato su Ulisse e sul suo viaggio di ritorno a Itaca. La storia è raccontata da un grandioso maestro di cerimonie, con gli occhi e le ali di un gufo, che permette agli eroi di viaggiare nel tempo.

