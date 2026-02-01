Théâtre UN AIR DE FAMILLE

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Après Le Prénom, Les Bronzés et Le Dîner de Cons, voici la nouvelle production de la Comédie d’Amiens.

Chaque vendredi soir, la famille Mesnard se réunit au café familial avant d’aller au restaurant. Mais ce soir, entre rancunes, règlements de comptes et maladresses, l’ambiance vire au chaos, révélant les non-dits et les frustrations enfouies. Cette soirée ordinaire devient inoubliable…

Auteur Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui

Metteur en scène Karine Lyachenko

Après Le Prénom, Les Bronzés et Le Dîner de Cons, voici la nouvelle production de la Comédie d’Amiens.

Chaque vendredi soir, la famille Mesnard se réunit au café familial avant d’aller au restaurant. Mais ce soir, entre rancunes, règlements de comptes et maladresses, l’ambiance vire au chaos, révélant les non-dits et les frustrations enfouies. Cette soirée ordinaire devient inoubliable…

Auteur Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui

Metteur en scène Karine Lyachenko .

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Le Prénom, Les Bronzés and Le Dîner de Cons, here’s the latest production from Comédie d’Amiens.

Every Friday evening, the Mesnard family gather at the family café before going out to dinner. But tonight, between grudges, settling of scores and awkwardness, the atmosphere turns chaotic, revealing unspoken and buried frustrations. This ordinary evening becomes unforgettable?

Written by Jean-Pierre Bacri and Agnès Jaoui

Director: Karine Lyachenko

L’événement Théâtre UN AIR DE FAMILLE Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS