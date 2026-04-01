Théâtre Un air de famille Salle Kubnick Châtillon-en-Diois

Châtillon-en-Diois

Théâtre Un air de famille

Salle Kubnick Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-24 2026-07-22

Pièce de théâtre humoristique au profit de personnes (ou d’associations) atteintes de maladies orphelines ou d’un handicap et ayant des besoins matériels importants non pris en charge.

.

Salle Kubnick Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 10 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy play for the benefit of people (or associations) suffering from orphan diseases or disabilities and with major material needs that are not covered.

L’événement Théâtre Un air de famille Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois