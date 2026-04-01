Théâtre Un air de famille Salle Kubnick Châtillon-en-Diois
Théâtre Un air de famille Salle Kubnick Châtillon-en-Diois samedi 18 avril 2026.
Châtillon-en-Diois
Théâtre Un air de famille
Salle Kubnick Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-24 2026-07-22
Pièce de théâtre humoristique au profit de personnes (ou d’associations) atteintes de maladies orphelines ou d’un handicap et ayant des besoins matériels importants non pris en charge.
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Salle Kubnick Chemin du Moulin Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 10 55
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English :
Comedy play for the benefit of people (or associations) suffering from orphan diseases or disabilities and with major material needs that are not covered.
L’événement Théâtre Un air de famille Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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