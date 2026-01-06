Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Le Chalon

Théâtre Un air de famille

Salle des Fêtes Chemin de Chaffal Le Chalon Drôme

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

Découvrez la pièce de théâtre d’Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri Un air de famille avec la mise en scène d’Alexandre Moutet. Venez nombreux !

Salle des Fêtes Chemin de Chaffal Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

Discover the play by Agnés Jaoui and Jean Pierre Bacri: Un air de famille , directed by Alexandre Moutet. Come one, come all!

