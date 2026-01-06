Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Le Chalon
Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Le Chalon samedi 7 février 2026.
Théâtre Un air de famille
Salle des Fêtes Chemin de Chaffal Le Chalon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Découvrez la pièce de théâtre d’Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri Un air de famille avec la mise en scène d’Alexandre Moutet. Venez nombreux !
.
Salle des Fêtes Chemin de Chaffal Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the play by Agnés Jaoui and Jean Pierre Bacri: Un air de famille , directed by Alexandre Moutet. Come one, come all!
L’événement Théâtre Un air de famille Le Chalon a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme