Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Peyrins

Peyrins

Théâtre Un air de famille

Salle des Fêtes 4 Place du Champs de Mars Peyrins Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

+16ans, étudiants, demandeurs d’emplois, carte Top départ, adhérents Tryd’Art.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:30:00

fin : 2026-04-12 22:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Une piéce populaire devenue un grand classique du théâtre et du cinéma, reprise pour vous par la troupe Tryd’Art ! Venez nombreux !

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Salle des Fêtes 4 Place du Champs de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydartcom@orange.fr

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English :

A popular play that has become a classic of theater and cinema, revived for you by the Tryd’Art troupe! Come one, come all!

L’événement Théâtre Un air de famille Peyrins a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme