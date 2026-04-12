Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Peyrins
Théâtre Un air de famille Salle des Fêtes Peyrins dimanche 12 avril 2026.
Peyrins
Théâtre Un air de famille
Salle des Fêtes 4 Place du Champs de Mars Peyrins Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
+16ans, étudiants, demandeurs d’emplois, carte Top départ, adhérents Tryd’Art.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:30:00
fin : 2026-04-12 22:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Une piéce populaire devenue un grand classique du théâtre et du cinéma, reprise pour vous par la troupe Tryd’Art ! Venez nombreux !
.
Salle des Fêtes 4 Place du Champs de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydartcom@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A popular play that has become a classic of theater and cinema, revived for you by the Tryd’Art troupe! Come one, come all!
L’événement Théâtre Un air de famille Peyrins a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Peyrins (Drôme)
- Festival 2026 l’Art et la Matière Peyrins 29 mai 2026