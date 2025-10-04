Théâtre Un air de famille Salle du Virolet 10 rue du Virolet Saint-Marcel

Théâtre Un air de famille Salle du Virolet 10 rue du Virolet Saint-Marcel samedi 4 octobre 2025.

Théâtre Un air de famille

Salle du Virolet 10 rue du Virolet LE THEATRE DU DRAKKAR Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:45:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La troupe du Théâtre du Drakkar présente Un air de famille, une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène par Frédéric Racamier. Dans cette comédie dramatique, les spectateurs découvriront les tensions, les non-dits et les rancœurs d’une réunion de famille. Une représentation riche en émotions et en humour !

Tarifs

Entrée 10 €

Gratuit pour les enfants.

Public conseillé

À partir de 10 ans.

Réservations

Téléphone 07 67 24 08 30

Email letheatredrakkar@yahoo.com .

Salle du Virolet 10 rue du Virolet LE THEATRE DU DRAKKAR Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 letheatredrakkar@yahoo.com

English : Théâtre Un air de famille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Un air de famille Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération