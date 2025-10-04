Théâtre Un air de famille Salle du Virolet 10 rue du Virolet Saint-Marcel
Salle du Virolet 10 rue du Virolet Saint-Marcel Eure
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-04 20:45:00
Fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La troupe du Théâtre du Drakkar présente Un air de famille, une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène par Frédéric Racamier. Dans cette comédie dramatique, les spectateurs découvriront les tensions, les non-dits et les rancœurs d’une réunion de famille. Une représentation riche en émotions et en humour !
Tarifs
Entrée 10 €
Gratuit pour les enfants.
Public conseillé
À partir de 10 ans.
Réservations
Téléphone 07 67 24 08 30
Email letheatredrakkar@yahoo.com .
Salle du Virolet 10 rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 7 67 24 08 30 letheatredrakkar@yahoo.com
