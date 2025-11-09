Théâtre Un amour re-déchaîné Salle des fêtes Les Andelys
Théâtre Un amour re-déchaîné Salle des fêtes Les Andelys dimanche 9 novembre 2025.
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2025-11-09 15:00:00
Jean-Pierre et Véro partent fêter Noël à la neige… Malheureusement, dans cette famille recomposée rien n’est simple !
Derniers préparatifs, intrusions des ex, des enfants rebelles, des beaux-parents envahissants, présence du petit fils, problèmes d’intendance… !
Bref ! Tous s’en mêlent et tout s’emmêle ! Partiront-ils à l’heure ?…
Date Dimanche 9 novembre 2025
⏰ Horaire 15h
Lieu Salle des fêtes, Les Andelys
Participation Libre
Infos et réservations
Téléphone 02 32 71 04 75
E-mail occla2@orange.fr
Venez nombreux passer un après-midi placé sous le signe de l’humour et du théâtre ! .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 occla2@orange.fr
