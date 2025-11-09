Théâtre Un amour re-déchaîné Salle des fêtes Les Andelys

Théâtre Un amour re-déchaîné

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2025-11-09 15:00:00

Jean-Pierre et Véro partent fêter Noël à la neige… Malheureusement, dans cette famille recomposée rien n’est simple !

Derniers préparatifs, intrusions des ex, des enfants rebelles, des beaux-parents envahissants, présence du petit fils, problèmes d’intendance… !

Bref ! Tous s’en mêlent et tout s’emmêle ! Partiront-ils à l’heure ?…

Date Dimanche 9 novembre 2025

⏰ Horaire 15h

Lieu Salle des fêtes, Les Andelys

Participation Libre

Téléphone 02 32 71 04 75

E-mail occla2@orange.fr

Venez nombreux passer un après-midi placé sous le signe de l’humour et du théâtre ! .

English : Théâtre Un amour re-déchaîné

