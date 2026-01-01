Théâtre Un Ange Passe à Sézanne Prétoire Sézanne

Théâtre Un Ange Passe à Sézanne

La troupe Amis en Scène présente la pièce de théâtre Un ange passe au Prétoire de Sézanne, les 24 et 25 janvier.Tout public

Amis en Scène, est une association qui regroupe autour d’une passion le théâtre. Principalement amateurs, les comédiens de cette troupe mythique donnent régulièrement des représentations de pièces théâtrales choisies selon le nombre de comédiens prêts à jouer et les envies de chacun.

La troupe présente la pièce de théâtre Un ange passe au Prétoire de Sézanne, les 24 et 25 janvier.

Venez découvrir cette comédie portée par des comédiens passionnés, pour un moment de théâtre accessible à tous.

La billetterie se fait sur place ou sur réservation à la boutique PISTE, rue Paul Doumer à Sézanne.

Tarifs 8 € pour les adultes, 4 € pour les 12–17 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

Le scénario Antoine s’électrocute. Il meurt mais un ange se présente à lui pour lui proposer une seconde chance. S’il accepte de changer son attitude et de faire le bien autour de lui il sera ressuscité. Il a 24h pour prouver qu’il mérite sa deuxième vie. .

Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est amisenscene.sezanne@gmail.com

