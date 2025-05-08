Théâtre « Un atelier pour deux »

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Avec Véronique JANNOT, Jean-Luc MOREAU et Emmanuel GUTTIEREZ

Cet Atelier pour deux est avant tout le lieu de la créativité, de la complicité artistique et du partage que vivent Sabine et Bertrand. Jusqu’au jour où l’amour frappe à la porte et que tout bascule. La pièce de Laurence Jyl nous propose avec humour des réponses inattendues sur le couple, l’amour et les urgences du temps qui passe. Cette comédie est un souffle de bonheur et de drôlerie.

Le prix des places est à partir de 40.20 € .

Avenue de l’Hermitage Palais des Congrès Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

