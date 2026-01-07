Théatre Un Bateau de la Compagnie Sans Soucis Salle Le Roelan Étel

Théatre Un Bateau de la Compagnie Sans Soucis

Salle Le Roelan 9 rue Abbé Le Barth Étel Morbihan

Début : 2026-03-13 14:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13 2026-03-14

Dans le cadre du festival Méliscènes organisé par le Centre culturel Athéna Ville d’Auray et Auray Quiberon Terre Atlantique.

Un enfant marche le long d’une grève de bord de mer. Au détour d’une dune, il découvre une barque abandonnée à demi immergée. Attiré, intrigué, il tourne autour. Le temps d’une rencontre et d’un cycle de marée, une épave va renaître. Max Legoubé a choisi l’art de la marionnette pour donner vie aux quinze images en noir et blanc de Cécile Dalnoky avec l’envie d’inviter le spectateur au rêve et à l’imagination. Au plateau, deux marionnettes donnent corps aux dessins projetés par la manivelle d’un orgue à images et un musicien-bruiteur nous immerge dans un paysage mouvant et sonore. Sans parole, Un bateau évoque avec tendresse, sensibilité et poésie la faculté de l’enfance à se créer des mondes avec des bouts de ficelle, à rendre une dignité aux vieux objets abandonnés, le désir d’explorer l’inconnu et l’excitation de partir à l’aventure.

Tout public, à partir de 3 ans Durée 40 minutes .

