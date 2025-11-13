Théâtre Une bonne bière Théâtre Bernard Blier Salle Jean Renoir Pontarlier

Théâtre Une bonne bière

Théâtre Bernard Blier Salle Jean Renoir 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Une pièce organisée par le service d’action culturelle de la ville de Pontarlier.

Une comédie qui aborde les thèmes de la vie, de la mort, la famille et la pratique du vélo. Après s’être perdu de vue, 4 frères et sœurs aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur servait de père.

Billetterie sur place. .

Théâtre Bernard Blier Salle Jean Renoir 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 m.semin@ville-pontarlier.com

