Théâtre : « Un cadeau particulier » Back Step Théâtre Vichy
vendredi 9 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre : « Un cadeau particulier »
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
De 6 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11
Quand un cadeau d’anniversaire dynamite votre soirée !
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
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L’événement Théâtre : « Un cadeau particulier » Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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