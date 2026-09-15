Informations pratiques

Vichy

Théâtre : « Un cadeau particulier »

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

Quand un cadeau d’anniversaire dynamite votre soirée !

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

When a birthday gift really rocks your evening!

L’événement Théâtre : « Un cadeau particulier » Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations