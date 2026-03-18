Théâtre Un caillou dans la chaussure Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Théâtre Un caillou dans la chaussure

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Théâtre à l’Espace Saint Laurent Un caillou dans la chaussure , une comédie de Kévin Coquard, mise en scène de Lyde Tison

Quitter quelqu’un n’est jamais simple. Surtout quand tout le monde s’en mêle !

Ce soir, c’est décidé Fabien quitte Lucie. La stratégie est simple une mauvaise nouvelle se digère mieux avec le ventre plein !

Fabien a tout prévu pour assurer une rupture en douceur, un dîner, du champagne et une ambiance soignée. Après tout… c’est forcément une bonne idée, non ?…

Un caillou dans la chaussure est une comédie qui renoue joyeusement avec la grande tradition du boulevard. Une mécanique bien huilée où les mensonges s’empilent, les quiproquos dérapent et les trahisons surgissent.

Spectacle tout public, à partir de 8 ans

Billetterie en ligneTout public

20 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 87 57 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater at Espace Saint Laurent ? Un caillou dans la chaussure , a comedy by Kévin Coquard, directed by Lyde Tison

Leaving someone is never easy. Especially when everyone’s involved!

Tonight, it’s decided: Fabien is leaving Lucie. The strategy is simple: bad news is better digested on a full stomach!

Fabien has planned everything to ensure a smooth breakup: dinner, champagne and a tasteful atmosphere. After all, it’s bound to be a good idea, isn’t it?

Un caillou dans la chaussure is a comedy that joyfully revives the great tradition of the boulevard. A well-oiled machine of lies, misunderstandings and betrayals.

Show for all audiences, ages 8 and up

Online ticketing

L’événement Théâtre Un caillou dans la chaussure Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON