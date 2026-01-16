Théâtre Un caillou dans la chaussure Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Théâtre Un caillou dans la chaussure

Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Ce soir, c’est décidé, Fabien quitte Lucie. Et il a tout planifié comme lorsqu’il doit rompre un contrat avec un client, il lui organise un dîner avec tout ce qu’elle aime. C’est forcément une bonne idée.. Non?

Théâtre Jean Ferrat Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Tonight, Fabien has decided to leave Lucie. And he’s got it all planned: just like when he has to break a contract with a client, he’s throwing her a dinner party with everything she loves. It’s got to be a good idea… No?

