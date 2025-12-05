Théâtre Un cercueil pour deux La Cigale de Royan Royan

Théâtre Un cercueil pour deux

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Deux candidats aux élections doivent incinérer leurs conjoints respectifs le même jour et le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire du genre incontrôlable… On risque donc le bourrage d’urnes !

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com

English :

Two election candidates are due to cremate their respective spouses on the same day, and the funeral director has recruited an uncontrollable temp? There’s a risk of ballot box stuffing!

German :

Zwei Kandidaten müssen ihre Ehepartner am selben Tag einäschern lassen und der Bestattungsunternehmer hat eine unkontrollierbare Aushilfe eingestellt Es könnte also zu einem Urnengang kommen!

Italiano :

Due candidati alle elezioni devono cremare i rispettivi coniugi nello stesso giorno e l’impresario funebre ha reclutato un precario incontrollabile? Quindi c’è il rischio di imbottire le schede elettorali!

Espanol :

Dos candidatos a las elecciones tienen que incinerar a sus respectivos cónyuges el mismo día, y el director de la funeraria ha contratado a un trabajador temporal incontrolable? Entonces, ¡hay riesgo de relleno de papeletas!

L’événement Théâtre Un cercueil pour deux Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Royan Atlantique