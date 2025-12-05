Théâtre Un cercueil pour deux La Cigale de Royan Royan
Théâtre Un cercueil pour deux
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
2025-12-05
Deux candidats aux élections doivent incinérer leurs conjoints respectifs le même jour et le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire du genre incontrôlable… On risque donc le bourrage d’urnes !
English :
Two election candidates are due to cremate their respective spouses on the same day, and the funeral director has recruited an uncontrollable temp? There’s a risk of ballot box stuffing!
German :
Zwei Kandidaten müssen ihre Ehepartner am selben Tag einäschern lassen und der Bestattungsunternehmer hat eine unkontrollierbare Aushilfe eingestellt Es könnte also zu einem Urnengang kommen!
Italiano :
Due candidati alle elezioni devono cremare i rispettivi coniugi nello stesso giorno e l’impresario funebre ha reclutato un precario incontrollabile? Quindi c’è il rischio di imbottire le schede elettorali!
Espanol :
Dos candidatos a las elecciones tienen que incinerar a sus respectivos cónyuges el mismo día, y el director de la funeraria ha contratado a un trabajador temporal incontrolable? Entonces, ¡hay riesgo de relleno de papeletas!
