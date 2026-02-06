Théâtre Un chapeau de paille d’Italie par la troupe des Martagons de l’Aubrac Salle des fêtes Argences en Aubrac

Théâtre Un chapeau de paille d’Italie par la troupe des Martagons de l’Aubrac

Salle des fêtes Graissac Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Représentation théâtrale de la troupe Les Martagons de l’Aubrac Un Chapeau de Paille d’Italie

.

Salle des fêtes Graissac Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatre performance by the Les Martagons de l’Aubrac troupe: Un Chapeau de Paille d’Italie (An Italian Straw Hat)

L’événement Théâtre Un chapeau de paille d’Italie par la troupe des Martagons de l’Aubrac Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)