Théâtre Un chapeau de paille d’Italie par la troupe des Martagons de l’Aubrac Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

Théâtre Un chapeau de paille d’Italie par la troupe des Martagons de l’Aubrac

Sainte-Geneviève-sur-Argence Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

La troupe des Martagons de l’Aubrac vous convie pour découvrir leur nouvelle pièce Un Chapeau de Paille d’Italie , une comédie d’Eugène Labiche et Marc-Michel.

Deux représentations à 15h et 21h.

Un chapeau de paille sur un muret derrière lequel on soupçonne de joyeuses étreintes.

Passe un cheval qui se laisse tenter par la belle paille d’Italie de ce chapeau.

C’est le cheval de Fadinard qui célèbre ce jour-là ses noces.

Et tout se complique les amants poursuivent Fadinard chez lui pour exiger le remplacement du chapeau coûte que coûte. Mais ce chapeau de paille semble introuvable à Paris. Et le beau-père arrive suivi de toute la noce et de la mariée… .

English :

The troupe Les Martagons de l’Aubrac invites you to discover their new play Un Chapeau de Paille d’Italie , a comedy by Eugène Labiche and Marc-Michel.

Two performances: 3pm and 9pm.

