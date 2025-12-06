THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron Vérac

THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron

56 route des Maurins Vérac Gironde

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter !

Avec Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau, Antoine Tissandier, Mathieu Blazquez ou Thibault Marissal

Mise en scène Maïlys Fernandez

RESUME

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alex lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris, qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alex va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

