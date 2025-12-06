THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron Vérac
THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron Vérac samedi 6 décembre 2025.
THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron
56 route des Maurins Vérac Gironde
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter !
Avec Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau, Antoine Tissandier, Mathieu Blazquez ou Thibault Marissal
Mise en scène Maïlys Fernandez
RESUME
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !
C’est le constat que va faire Boris lorsque Alex lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris, qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alex va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… .
56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
English : THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron
German : THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron
Italiano :
Espanol : THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron
L’événement THEATRE UN CONSEIL D’AMI Comédie de Didier Caron Vérac a été mis à jour le 2025-09-10 par OT du Fronsadais