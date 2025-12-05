Théâtre Un conseil d’ami Mazères

Théâtre Un conseil d’ami

Comédie de Didier Caron

Mise en scène de Maïlys Fernandez

Avec Maïlys Fernandez, Antoine Tissandier, Madeleine Loiseau et Mathieu Blazquez

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alex lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris, qui à l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alex va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… .

