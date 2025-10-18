Théâtre Un Conseil d’Ami Salle des Fêtes Plaintel

Théâtre Un Conseil d’Ami Salle des Fêtes Plaintel samedi 18 octobre 2025.

Théâtre Un Conseil d’Ami

Salle des Fêtes Place Charles de Gaulle Plaintel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:15:00

Date(s) :

2025-10-18

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il veut rompre avec Julie. Boris, à l’inverse de son ami, est sur le point de se marier avec Claire. Il lui conseille de s’inventer une liaison, car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne.

Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom… C’est là que les ennuis vont commencer! .

Salle des Fêtes Place Charles de Gaulle Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 29 23 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Un Conseil d’Ami Plaintel a été mis à jour le 2025-10-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme