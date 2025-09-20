Théâtre : « Un crime farpait » Cité de Saint-Lizier Saint-Lizier

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Par Julie Safon et le Théâtre des 3T de Toulouse

Une comédie irrésistible portée par Karen Moreau, Boris Petitou et Laurent Bertjier, pour une soirée pleine de rebondissements, d’humour et de… crime (presque) parfait !

Un moment de théâtre déjanté à ne pas manquer !

Cité de Saint-Lizier 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561661622 http://www.saint-lizier.com

© 3t café théâtre