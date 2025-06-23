Théâtre Un Démocrate Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Mardi 2026-02-24 20:30:00
Un Démocrate , mise en scène par Julie TIMMERMAN Saison en Parallèle à l’Espace Saint Laurent
Véritable succès dans toute la France, la pièce Un Démocrate a déjà séduit plus de 45 000 spectateurs depuis 2016.
Alternant tragique et cabaret, accompagnez Edward BERNAYS, neveu de Freud dans la conquête des hommes à travers ses méthodes de manipulation et de propagande politique.
Démocrate ou stratège de l’opinion publique, Eddy vous entraîne dans la théorie de la manipulation à travers les coulisses de son agence où il collabore avec des marques de cigarettes, des figures politiques et même des fabricants de savons, dévoilant ainsi les mécanismes de l’influence.Tout public
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
English :
« Un Démocrate », directed by Julie TIMMERMAN ? Parallel Season at Espace Saint Laurent
A real success throughout France, the play Un Démocrate has already attracted over 45,000 spectators since 2016.
Alternating between tragedy and cabaret, join Edward BERNAYS, Freud’s nephew, as he conquers men through his methods of manipulation and political propaganda.
Whether a democrat or a strategist of public opinion, Eddy takes you behind the scenes of his agency, where he works with cigarette brands, political figures and even soap manufacturers, revealing the mechanisms of influence.
German :
« Ein Demokrat », inszeniert von Julie TIMMERMAN ? Parallele Saison im Espace Saint Laurent
Das Stück Un Démocrate ist ein echter Erfolg in ganz Frankreich und hat seit 2016 bereits mehr als 45.000 Zuschauer begeistert.
Wechseln Sie zwischen Tragik und Kabarett und begleiten Sie Edward BERNAYS, den Neffen von Freud, bei der Eroberung der Menschen durch seine Methoden der Manipulation und politischen Propaganda.
Ob Demokrat oder Stratege der öffentlichen Meinung, Eddy führt Sie in die Theorie der Manipulation ein, indem er hinter die Kulissen seiner Agentur blickt, wo er mit Zigarettenmarken, politischen Figuren und sogar Seifenherstellern zusammenarbeitet und so die Mechanismen der Einflussnahme enthüllt.
Italiano :
« Un Démocrate », regia di Julie TIMMERMAN ? Stagione parallela all’Espace Saint Laurent
Grande successo in tutta la Francia, Un Démocrate ha già attirato più di 45.000 spettatori dal 2016.
Alternando tragedia e cabaret, unitevi a Edward BERNAYS, nipote di Freud, mentre conquista gli uomini con i suoi metodi di manipolazione e propaganda politica.
Che si tratti di un democratico o di uno stratega dell’opinione pubblica, Eddy vi porta dietro le quinte della sua agenzia dove lavora con marchi di sigarette, personalità politiche e persino produttori di sapone, svelando i meccanismi dell’influenza.
Espanol :
« Un Démocrate », dirigido por Julie TIMMERMAN ? Temporada paralela en el Espace Saint Laurent
Un gran éxito en toda Francia, Un Démocrate ya ha atraído a más de 45 000 espectadores desde 2016.
Alternando tragedia y cabaret, únase a Edward BERNAYS, sobrino de Freud, mientras conquista a los hombres a través de sus métodos de manipulación y propaganda política.
Demócrata o estratega de la opinión pública, Eddy le lleva entre bastidores de su agencia, donde trabaja con marcas de cigarrillos, personalidades políticas e incluso fabricantes de jabón, desvelando los mecanismos de la influencia.
