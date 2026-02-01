Théâtre Un Dîner Bien Tranquille Salle de l’Alliance Essouvert
Théâtre Un Dîner Bien Tranquille
Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert Charente-Maritime
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Etudiant, Demandeur d’Emploi
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Afin de séduire sa future belle-mère, PDG des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu’elle veut parfait.
Pour leur fille chérie, les parents Delatour sont prêt à tout…même au pire !!!
Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 89 91 theatreclindoeil@gmail.com
English :
To seduce her future mother-in-law, the CEO of the Bareuil factories, Léa organises a dinner that she wants to be perfect.
For their beloved daughter, the Delatour parents will do anything… even the worst!
