Théâtre Un Dîner Bien Tranquille Salle de l’Alliance Essouvert

Théâtre Un Dîner Bien Tranquille

Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert Charente-Maritime

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Etudiant, Demandeur d’Emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Afin de séduire sa future belle-mère, PDG des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu’elle veut parfait.

Pour leur fille chérie, les parents Delatour sont prêt à tout…même au pire !!!

Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 89 91 theatreclindoeil@gmail.com

To seduce her future mother-in-law, the CEO of the Bareuil factories, Léa organises a dinner that she wants to be perfect.

For their beloved daughter, the Delatour parents will do anything… even the worst!

L’événement Théâtre Un Dîner Bien Tranquille Essouvert a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge