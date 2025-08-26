Théâtre UN ENFANT Amiens

Théâtre UN ENFANT

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

D’APRÈS AH ! ERNESTO DE MARGUERITE DURAS

MISE EN SCÈNE VINCENT ECREPONT

Vincent Ecrepont, compagnon de route de la Comédie de Picardie, s’empare du seul texte de Marguerite Duras pour les enfants, paru en 1971.

L’histoire d’un enfant qui ne veut pas retourner à l’école On m’apprend des choses que je ne sais pas , dit-il. Un paradoxe déconcertant qui laisse rêveur et invite à réfléchir ses parents et l’instituteur. S’ensuivent alors des dialogues surréalistes entre les parents, le maître et Ernesto, des échanges drolatiques qui abordent la question du contenu et des méthodes d’enseignement.

Tarif Jeune Public

Durée 50 mn

tout public

à partir de 9 ans

FÉVRIER

mercredi 11 à 18h30

jeudi 12 à 10h et 14h15

vendredi 13 à 10h et 14h15

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

AFTER AH! ERNESTO BY: MARGUERITE DURAS

DIRECTION VINCENT ECREPONT

Vincent Ecrepont, a fellow member of the Comédie de Picardie, takes on Marguerite Duras?s only text for children, published in 1971.

The story of a child who doesn’t want to go back to school: I’m being taught things I don’t know, he says. A disconcerting paradox that leaves both his parents and his teacher wondering. What follows are surreal dialogues between the parents, the teacher and Ernesto, droll exchanges that tackle the question of teaching content and methods.

Young Audience Price

Running time: 50 min

all audiences

ages 9 and up

FEBRUARY

wednesday 11 at 6:30pm

thursday 12 at 10 a.m. and 2:15 p.m

friday 13 at 10am and 2:15pm

German :

NACH AH! ERNESTO VON: MARGUERITE DURAS

INSZENIERUNG: VINCENT ECREPONT

Vincent Ecrepont, Weggefährte der Comédie de Picardie, nimmt sich des einzigen Textes von Marguerite Duras für Kinder an, der 1971 erschienen ist.

Die Geschichte eines Kindes, das nicht in die Schule zurückkehren will: Man lehrt mich Dinge, die ich nicht weiß , sagt es. Ein verblüffendes Paradoxon, das seine Eltern und den Lehrer zum Nachdenken anregt. Es folgen surreale Dialoge zwischen den Eltern, dem Lehrer und Ernesto, in denen es um Inhalte und Methoden des Unterrichts geht.

Tarif Junges Publikum

Dauer: 50 Min

alle Zuschauer

ab 9 Jahren

FEBRUAR

mittwoch, 11. um 18.30 Uhr

donnerstag, 12. um 10 Uhr und 14.15 Uhr

freitag, 13. um 10 Uhr und 14.15 Uhr

Italiano :

DOPO AH! ERNESTO DI: MARGUERITE DURAS

REGIA: VINCENT ECREPONT

Vincent Ecrepont, compagno di lunga data della Comédie de Picardie, affronta l’unica opera teatrale per bambini di Marguerite Duras, pubblicata nel 1971.

È la storia di un bambino che non vuole tornare a scuola: Mi insegnano cose che non so , dice. Un paradosso sconcertante che lascia interrogati sia i genitori che l’insegnante. Segue un dialogo surreale tra i genitori, l’insegnante ed Ernesto, con scambi esilaranti che sollevano interrogativi sui contenuti e sui metodi di insegnamento.

Prezzo per il pubblico giovane

Durata: 50 minuti

tutti i pubblici

9 anni e oltre

FEBBRAIO

mercoledì 11 alle 18.30

giovedì 12 alle 10.00 e alle 14.15

venerdì 13 alle 10.00 e alle 14.15

Espanol :

¡DESPUÉS DE AH! ERNESTO DE: MARGUERITE DURAS

DIRECCIÓN: VINCENT ECREPONT

Vincent Ecrepont, antiguo compañero de la Comédie de Picardie, aborda la única obra para niños de Marguerite Duras, publicada en 1971.

Es la historia de un niño que no quiere volver a la escuela: Me enseñan cosas que no sé , dice. Una paradoja desconcertante que deja perplejos tanto a sus padres como a su profesora. Lo que sigue es un diálogo surrealista entre los padres, la profesora y Ernesto, con intercambios hilarantes que plantean cuestiones sobre el contenido y los métodos de enseñanza.

Precio público joven

Duración: 50 minutos

todos los públicos

a partir de 9 años

FEBRERO

miércoles 11 a las 18.30 h

jueves 12 a las 10h y 14h15

viernes 13 a las 10h y 14h15

