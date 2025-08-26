Théâtre UN ENFANT Amiens
Théâtre UN ENFANT Amiens mercredi 11 février 2026.
Théâtre UN ENFANT
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13
D’APRÈS AH ! ERNESTO DE MARGUERITE DURAS
MISE EN SCÈNE VINCENT ECREPONT
Vincent Ecrepont, compagnon de route de la Comédie de Picardie, s’empare du seul texte de Marguerite Duras pour les enfants, paru en 1971.
L’histoire d’un enfant qui ne veut pas retourner à l’école On m’apprend des choses que je ne sais pas , dit-il. Un paradoxe déconcertant qui laisse rêveur et invite à réfléchir ses parents et l’instituteur. S’ensuivent alors des dialogues surréalistes entre les parents, le maître et Ernesto, des échanges drolatiques qui abordent la question du contenu et des méthodes d’enseignement.
Tarif Jeune Public
Durée 50 mn
tout public
à partir de 9 ans
FÉVRIER
mercredi 11 à 18h30
jeudi 12 à 10h et 14h15
vendredi 13 à 10h et 14h15
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
AFTER AH! ERNESTO BY: MARGUERITE DURAS
DIRECTION VINCENT ECREPONT
Vincent Ecrepont, a fellow member of the Comédie de Picardie, takes on Marguerite Duras?s only text for children, published in 1971.
The story of a child who doesn’t want to go back to school: I’m being taught things I don’t know, he says. A disconcerting paradox that leaves both his parents and his teacher wondering. What follows are surreal dialogues between the parents, the teacher and Ernesto, droll exchanges that tackle the question of teaching content and methods.
Young Audience Price
Running time: 50 min
all audiences
ages 9 and up
FEBRUARY
wednesday 11 at 6:30pm
thursday 12 at 10 a.m. and 2:15 p.m
friday 13 at 10am and 2:15pm
German :
NACH AH! ERNESTO VON: MARGUERITE DURAS
INSZENIERUNG: VINCENT ECREPONT
Vincent Ecrepont, Weggefährte der Comédie de Picardie, nimmt sich des einzigen Textes von Marguerite Duras für Kinder an, der 1971 erschienen ist.
Die Geschichte eines Kindes, das nicht in die Schule zurückkehren will: Man lehrt mich Dinge, die ich nicht weiß , sagt es. Ein verblüffendes Paradoxon, das seine Eltern und den Lehrer zum Nachdenken anregt. Es folgen surreale Dialoge zwischen den Eltern, dem Lehrer und Ernesto, in denen es um Inhalte und Methoden des Unterrichts geht.
Tarif Junges Publikum
Dauer: 50 Min
alle Zuschauer
ab 9 Jahren
FEBRUAR
mittwoch, 11. um 18.30 Uhr
donnerstag, 12. um 10 Uhr und 14.15 Uhr
freitag, 13. um 10 Uhr und 14.15 Uhr
Italiano :
DOPO AH! ERNESTO DI: MARGUERITE DURAS
REGIA: VINCENT ECREPONT
Vincent Ecrepont, compagno di lunga data della Comédie de Picardie, affronta l’unica opera teatrale per bambini di Marguerite Duras, pubblicata nel 1971.
È la storia di un bambino che non vuole tornare a scuola: Mi insegnano cose che non so , dice. Un paradosso sconcertante che lascia interrogati sia i genitori che l’insegnante. Segue un dialogo surreale tra i genitori, l’insegnante ed Ernesto, con scambi esilaranti che sollevano interrogativi sui contenuti e sui metodi di insegnamento.
Prezzo per il pubblico giovane
Durata: 50 minuti
tutti i pubblici
9 anni e oltre
FEBBRAIO
mercoledì 11 alle 18.30
giovedì 12 alle 10.00 e alle 14.15
venerdì 13 alle 10.00 e alle 14.15
Espanol :
¡DESPUÉS DE AH! ERNESTO DE: MARGUERITE DURAS
DIRECCIÓN: VINCENT ECREPONT
Vincent Ecrepont, antiguo compañero de la Comédie de Picardie, aborda la única obra para niños de Marguerite Duras, publicada en 1971.
Es la historia de un niño que no quiere volver a la escuela: Me enseñan cosas que no sé , dice. Una paradoja desconcertante que deja perplejos tanto a sus padres como a su profesora. Lo que sigue es un diálogo surrealista entre los padres, la profesora y Ernesto, con intercambios hilarantes que plantean cuestiones sobre el contenido y los métodos de enseñanza.
Precio público joven
Duración: 50 minutos
todos los públicos
a partir de 9 años
FEBRERO
miércoles 11 a las 18.30 h
jueves 12 a las 10h y 14h15
viernes 13 a las 10h y 14h15
