Théatre Un fil à la patte La Fouillade

La Fouillade Aveyron
Samedi 2025-11-29
2025-11-29
Pièce de Georges Feydeau
Mise en scène de Jean-Yves Pages
Par la troupe de l’Apodis
La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie
English :
Play by Georges Feydeau
Directed by Jean-Yves Pages
By the Apodis troupe
German :
Stück von Georges Feydeau
Inszenierung von Jean-Yves Pages
Von der Truppe des Apodis
Italiano :
Opera di Georges Feydeau
Regia di Jean-Yves Pages
A cura della troupe Apodis
Espanol :
Obra de Georges Feydeau
Dirigida por Jean-Yves Pages
Por la compañía Apodis
