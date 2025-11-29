Théatre Un fil à la patte

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Pièce de Georges Feydeau

Mise en scène de Jean-Yves Pages

Par la troupe de l’Apodis

10 .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie foyer.rural.arcanhac@etik.com

English :

Play by Georges Feydeau

Directed by Jean-Yves Pages

By the Apodis troupe

German :

Stück von Georges Feydeau

Inszenierung von Jean-Yves Pages

Von der Truppe des Apodis

Italiano :

Opera di Georges Feydeau

Regia di Jean-Yves Pages

A cura della troupe Apodis

Espanol :

Obra de Georges Feydeau

Dirigida por Jean-Yves Pages

Por la compañía Apodis

