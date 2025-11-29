Théatre Un fil à la patte La Fouillade

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pièce de Georges Feydeau
Mise en scène de Jean-Yves Pages
Par la troupe de l’Apodis
10  .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie   foyer.rural.arcanhac@etik.com

English :

Play by Georges Feydeau
Directed by Jean-Yves Pages
By the Apodis troupe

German :

Stück von Georges Feydeau
Inszenierung von Jean-Yves Pages
Von der Truppe des Apodis

Italiano :

Opera di Georges Feydeau
Regia di Jean-Yves Pages
A cura della troupe Apodis

Espanol :

Obra de Georges Feydeau
Dirigida por Jean-Yves Pages
Por la compañía Apodis

