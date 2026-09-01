Théâtre : Un fil à la patte MJCL Mourenx
vendredi 25 septembre 2026 · MJCL · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Théâtre : Un fil à la patte
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Texte de Georges Feydeau par le Grenier de Toulouse dans le cadre des Théâtrales.
Vous retrouverez uniquement sur scène les deux ouvreurs de la salle, Pierre Matras et Muriel Darras, qui s’évertueront à vous raconter toutes les histoires… sans décors ni costumes, suite au désistement de la troupe !
Sur réservation. .
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre : Un fil à la patte
L’événement Théâtre : Un fil à la patte Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 16 septembre 2026
- Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 16 septembre 2026
- Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 20 septembre 2026