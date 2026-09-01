Théâtre : Un fil à la patte MJCL Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Théâtre : Un fil à la patte

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Texte de Georges Feydeau par le Grenier de Toulouse dans le cadre des Théâtrales.

Vous retrouverez uniquement sur scène les deux ouvreurs de la salle, Pierre Matras et Muriel Darras, qui s’évertueront à vous raconter toutes les histoires… sans décors ni costumes, suite au désistement de la troupe !

Sur réservation. .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23

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English : Théâtre : Un fil à la patte

L’événement Théâtre : Un fil à la patte Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn