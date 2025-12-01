Théâtre Un fil à la patte Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Théâtre Un fil à la patte

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghein fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse une chanteuse de café-concert, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable menant Feydeau à convoquer une pléiade de personnages cocasses et décalés.

Un des chefs du vaudeville, et des pièces comiques tous registres confondus. Feydeau livre ici tout l’étendue de son génie, alliant le comique de situation au burlesque des personnages.

Accessible à partir de 13 ans .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

