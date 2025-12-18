Théâtre Un Fil à la Patte Saint-Paul-du-Bois

Théâtre Un Fil à la Patte

Rue de la Source Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-10 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

La troupe St-Paul Art’Scène ouvre la saison théâtrale avec une comédie en 5 actes, d’après l’oeuvre de Georges Feydeau.

L’histoire la veille de son mariage, Fernand de Bois d’Enghien tente de rompre avec sa maîtresse, la chanteuse Lucette Gautier. Mais la jeune femme, très amoureuse, ne lui laisse pas l’occasion de lui avouer qu’il va se marier. Fatigué après une nuit d’amour et afin d’éviter un drame, Fernand de Bois d’Enghien se tait. Cependant, sa future belle-mère, la baronne Duverger, a invité Lucette à venir chanter au mariage…

Viennent se mêler à l’intrigue, et corser un peu plus la situation, un clerc de notaire grivois, un général espagnol hystérique et possessif, un homme du monde à l’haleine discutable, une vieille fille vierge et gloutonne, une duchesse de petite vertu, une jeune première quelque peu obsédée, deux ou trois pique-assiettes et quelques valets agités.

Tout ce beau monde va s’accrocher les uns aux autres dans une farandole burlesque où les amours ne vont plus tenir qu’à un fil !

Réservations en ligne ou par téléphone au 02 41 75 42 26 tous les vendredis de 14h à 20h.

Rue de la Source Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 42 26 espaceculturelaep@gmail.com

English :

The St-Paul Art’Scène troupe opens the theater season with a comedy in 5 acts, based on the work of Georges Feydeau.

