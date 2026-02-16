Théâtre Un juge

Salle des fêtes Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:15:00

Date(s) :

2026-03-06

Immersion trépidante dans le quotidien d’un juge en Italie.

.

Salle des fêtes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fast-paced immersion into the daily life of a judge in Italy.

L’événement Théâtre Un juge Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme