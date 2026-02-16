Théâtre Un juge Ainay-le-Château
vendredi 6 mars 2026.
Théâtre Un juge
Salle des fêtes Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 21:15:00
Date(s) :
2026-03-06
Immersion trépidante dans le quotidien d’un juge en Italie.
Salle des fêtes Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
English :
A fast-paced immersion into the daily life of a judge in Italy.
