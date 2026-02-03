Théatre Un magot pour tous

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Club des Glycines pour propose une soirée théâtre Un magot pour tous

Le dimanche 1er mars à 14h30

Salle des fêtes d’Artannes sur Indre

Réservations 06 89 91 49 56 06 88 36 56 44

Tarif 10 € Gratuit pour les moins de 10 ans

Pâtisserie et buvette sur place

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 91 49 56

L’événement Théatre Un magot pour tous Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme