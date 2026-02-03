Théatre Un magot pour tous Artannes-sur-Indre
Théatre Un magot pour tous Artannes-sur-Indre dimanche 1 mars 2026.
Théatre Un magot pour tous
Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le Club des Glycines pour propose une soirée théâtre Un magot pour tous
Le dimanche 1er mars à 14h30
Salle des fêtes d’Artannes sur Indre
Réservations 06 89 91 49 56 06 88 36 56 44
Tarif 10 € Gratuit pour les moins de 10 ans
Pâtisserie et buvette sur place
Le Club des Glycines pour propose une soirée théâtre Un magot pour tous
Le dimanche 1er mars à 14h30
Salle des fêtes d’Artannes sur Indre
Réservations 06 89 91 49 56 06 88 36 56 44
Tarif 10 € Gratuit pour les moins de 10 ans
Pâtisserie et buvette sur place 10 .
Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 91 49 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ATA returns for a new sketch comedy: Le Diable est dans le détail (The Devil is in the detail)
Friday 14/03 Saturday 15/03 Saturday 22/03 8:30pm
Price 6 ? on reservation
L’événement Théatre Un magot pour tous Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme