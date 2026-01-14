Théâtre Un magot pour tous Charnizay

Théâtre Un magot pour tous

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

La Troupe Sourire à la vie nous présente une pièce de Ray Cooney, le Feydeau anglais. Un jeune homme, Hickory Wood, doit prouver qu’il est l’enfant unique d’un ancien associé d’un riche propriétaire de moulin afin de recevoir une grosse somme d’argent. Malheureusement, ses efforts sont compliqués par l’arrivée d’autres prétendants créant des situations incroyables drôles. .

Charnizay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 20 65 11 henault-francine@orange.fr

English :

The Sourire à la vie troupe presents a comedy by Ray Cooney in which Hickory Wood tries to prove that he is the sole heir to a former partner of a wealthy mill owner, while the arrival of other suitors provokes hilarious situations.

