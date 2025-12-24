THEATRE UN MONDE MERVEILLEUX Comédie de Didier Caron et Éric Laborie, Vérac

THEATRE UN MONDE MERVEILLEUX Comédie de Didier Caron et Éric Laborie

2026-01-17

2026-01-17

2026-01-17

Plongez dans l’univers joyeux et féérique des parcs d’attraction… ou pas !

Avec Franck Bévilacqua, Jean-Marc Cochery, Sophie Danino, Thibault Marissal, David Mira-Jover & Marine Segalen

Mise en scène Marine Segalen

RESUME

Quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attraction à l’américaine pour incarner les légendaires personnages du pays imaginaire de Peter Pan.

Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette équipée sauvage et délirante nous emmène dans les coulisses de ce monde merveilleux …

Découvrez l’envers du décor d’un parc d’attractions où les héros entraînent le public dans des situations explosives et surréalistes. Venez vivre avec eux cette folie où l’adulte redevient un enfant… .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

