Théâtre Un monde merveilleux Place Gambetta Lesparre-Médoc samedi 7 février 2026.
Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Le Théâtre des Salinières présente la comédie Un monde merveilleux quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attractions à l’américaine pour incarner les personnages légendaires du pays imaginaire de Peter Pan.
Billetterie au CALM ou sur place le soir-même (sous réserve de disponibilité). .
Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com
