Théâtre Un monde merveilleux Place Gambetta Lesparre-Médoc

Théâtre Un monde merveilleux

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Le Théâtre des Salinières présente la comédie Un monde merveilleux quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans un parc d’attractions à l’américaine pour incarner les personnages légendaires du pays imaginaire de Peter Pan.

Billetterie au CALM ou sur place le soir-même (sous réserve de disponibilité). .

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Un monde merveilleux

L’événement Théâtre Un monde merveilleux Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Médoc-Vignoble