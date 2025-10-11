Théâtre Un monde sans moi Salle des fêtes Labastide-Monréjeau
Théâtre Un monde sans moi Salle des fêtes Labastide-Monréjeau samedi 11 octobre 2025.
Théâtre Un monde sans moi
Salle des fêtes 93 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Pièce de théâtre avec la Compagnie “Les Pieds dans l’eau”. .
Salle des fêtes 93 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11 mairie@labastide-monrejeau.fr
English : Théâtre Un monde sans moi
German : Théâtre Un monde sans moi
Italiano :
Espanol : Théâtre Un monde sans moi
L’événement Théâtre Un monde sans moi Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn