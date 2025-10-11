Théâtre Un monde sans moi Salle des fêtes Labastide-Monréjeau

Théâtre Un monde sans moi Salle des fêtes Labastide-Monréjeau samedi 11 octobre 2025.

Théâtre Un monde sans moi

Salle des fêtes 93 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Pièce de théâtre avec la Compagnie “Les Pieds dans l’eau”. .

Salle des fêtes 93 chemin de l’Eglise Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11 mairie@labastide-monrejeau.fr

English : Théâtre Un monde sans moi

German : Théâtre Un monde sans moi

Italiano :

Espanol : Théâtre Un monde sans moi

L’événement Théâtre Un monde sans moi Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn