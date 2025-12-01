Théâtre Un océan d’amour Thann

Théâtre Un océan d’amour

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 10:50:00

Date(s) :

2025-12-13

Une odyssée poétique et burlesque en marionnettes sur l’amour, la solitude, la pollution et le temps qui passe.

Un océan d’amour mêle marionnettes, poésie et humour. Inspiré de la BD de Panaccione et Lupano, ce spectacle raconte l’odyssée muette d’un couple séparé, entre quête tendre, solitude, écologie et amour. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A poetic, burlesque puppet odyssey about love, solitude, pollution and the passage of time.

German :

Eine poetische und burleske Odyssee mit Marionetten über Liebe, Einsamkeit, Umweltverschmutzung und die Zeit, die vergeht.

Italiano :

Un’odissea poetica e burlesca di marionette sull’amore, la solitudine, l’inquinamento e il passare del tempo.

Espanol :

Una odisea poética y burlesca de marionetas sobre el amor, la soledad, la contaminación y el paso del tiempo.

