Théâtre Un ouvrage de dames à Pruines Pruines

Théâtre Un ouvrage de dames à Pruines

Salle socio-culturelle de Pruines Pruines Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Théâtre à Pruines le dimanche 1er février 2026 à 15 h à la salle des fêtes du village.

Pruines accueille cette année La Compagnie des cinq Jasmins . La pièce proposée est une comédie de Jean-Claude Danaud qui s’intitule Un Ouvrage de Dames , la mise en scène est de Majova.

Il s’agit d’une comédie quelque peu grinçante qui manie l’humour un peu noir avec 3 personnages principaux La Veuve affirmée, Sophie l’écervelée et Melle Petitpas une jeune vieille fille à la recherche du grand amour Bref une performance d’actrices pour cette comédie caustique ou les quiproquos s’enchainent à grand rythme.

Nous vous y attendons nombreux pour passer avec nous un bon moment à Pruines! 9 .

Salle socio-culturelle de Pruines Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 6 67 79 89 79

Theater in Pruines on Sunday February 1, 2026 at 3pm in the village hall.

