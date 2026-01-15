Théâtre Un ouvrage de dames à Pruines Pruines
Théâtre Un ouvrage de dames à Pruines Pruines dimanche 1 février 2026.
Théâtre Un ouvrage de dames à Pruines
Salle socio-culturelle de Pruines Pruines Aveyron
Théâtre à Pruines le dimanche 1er février 2026 à 15 h à la salle des fêtes du village.
Pruines accueille cette année La Compagnie des cinq Jasmins . La pièce proposée est une comédie de Jean-Claude Danaud qui s’intitule Un Ouvrage de Dames , la mise en scène est de Majova.
Il s’agit d’une comédie quelque peu grinçante qui manie l’humour un peu noir avec 3 personnages principaux La Veuve affirmée, Sophie l’écervelée et Melle Petitpas une jeune vieille fille à la recherche du grand amour Bref une performance d’actrices pour cette comédie caustique ou les quiproquos s’enchainent à grand rythme.
Nous vous y attendons nombreux pour passer avec nous un bon moment à Pruines! 9 .
Salle socio-culturelle de Pruines Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 6 67 79 89 79
English :
Theater in Pruines on Sunday February 1, 2026 at 3pm in the village hall.
