THÉÂTRE UN OUVRAGE DE DAMES Salle des fêtes Montarnaud

THÉÂTRE UN OUVRAGE DE DAMES

Salle des fêtes 58 Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

La Compagnie Théâtrale Ombres et Couleurs 34 pour la première fois à Montarnaud propose une pièce à l’humour grinçant et d’une ironie acérée sur les relations entre les hommes et les femmes.

Les trois comédiennes campent des personnages hauts en couleurs et entraînent les spectateurs dans des situations improbables, entre le macabre et l’hilarant, sur un rythme effréné.

On tremble un peu, on hurle parfois et même on pleure…de rire, et surtout on en redemande ! .

Salle des fêtes 58 Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr

English :

For the first time in Montarnaud, the Compagnie Théâtrale Ombres et Couleurs 34 presents a play with grating humor and sharp irony about the relationship between men and women.

