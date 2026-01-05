Théâtre : Un ouvrages de Dames L’Acousti’k Miniac-Morvan
Académie Supérieure de Théâtre de la Côte d’Émeraude (ASTCE)
Pièce féministe, où l’art et la manière de liquider votre mari à l’aide d’un couteau électrique. Dans cet univers caustique, nous pourrons nous glousser de cette hilarante situation.
### Infos pratiques
Pièce de Jean-Claude Danaud.
Distribution : Bernadette Maole, Elizabeth Lemonnier, Dominique Demias.
Mise en scène : Franck Lemarié.
Durée du spectacle : 1h00.
**Vendredi 9 janvier** 2026 à 19h00 à l’Acousti’k.
Organisation : Académie Supérieure de Théâtre de la côte d’Emeraude.
Tarif : PT = 10 € / TR = 5 € (-12 ans)
Réservation : 06 60 78 76 44
https://www.miniac-morvan.fr/ 06 60 78 76 44
L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine
communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77