Théâtre Un petit verre d’eau de vie Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné

Théâtre Un petit verre d’eau de vie Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné samedi 29 novembre 2025.

Théâtre Un petit verre d’eau de vie

Salle théâtrale et culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans cette pièce lumineuse, Jean-Paul Alègre donne la parole à ceux qui souffrent des blessures d’autant plus terrifiantes qu’elles sont invisibles et nous rappellent que sur les planches magiques du théâtre, finalement, c’est la vie qui l’emporte.

.

Salle théâtrale et culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 43 70 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Theatre: A small glass of brandy

In this luminous play, Jean-Paul Alègre gives voice to those who suffer from wounds that are all the more terrifying because they are invisible, reminding us that, ultimately, it is life that triumphs on the magical stage of the theatre.

German : Theater: Ein kleines Glas Branntwein

In diesem lichtdurchfluteten Stück gibt Jean-Paul Alègre denen eine Stimme, die unter Wunden leiden, die umso schrecklicher sind, als sie unsichtbar sind, und erinnert uns daran, dass auf den magischen Brettern des Theaters letztendlich das Leben siegt.

Italiano :

In questa pièce luminosa, Jean-Paul Alègre dà voce a coloro che subiscono ferite tanto più terrificanti in quanto invisibili, e ci ricorda che sul magico palcoscenico del teatro, alla fine, è la vita a vincere.

Espanol :

En esta obra luminosa, Jean-Paul Alègre da voz a quienes sufren heridas tanto más aterradoras cuanto que son invisibles, y nos recuerda que en el escenario mágico del teatro, al final, es la vida la que vence.

L’événement Théâtre Un petit verre d’eau de vie Breuil-Magné a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan