Théâtre « Un plan sans accroc » Salle Paul Jeunet Marcigny
Théâtre « Un plan sans accroc » Salle Paul Jeunet Marcigny samedi 11 octobre 2025.
Théâtre « Un plan sans accroc »
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19
Rendez-vous annuel du Théâtre de la Tour.
La troupe vous présente la pièce intitulée « Un plan sans accroc ! »
Pièce comique qui vous fera passer un bon moment de rire et de détente. .
Salle Paul Jeunet Rue des Dames Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 70 76 20 v.fayet42@gmail.com
English : Théâtre « Un plan sans accroc »
German : Théâtre « Un plan sans accroc »
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre « Un plan sans accroc » Marcigny a été mis à jour le 2025-09-16 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III