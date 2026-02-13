Théâtre Un Polar Spaghetti Salle d’Activités Bouafles

Théâtre Un Polar Spaghetti

Salle d’Activités 6 rue rosés des prés Bouafles Eure

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Par la Compagnie du Nouveau Monde (Vernon)

Un seul en scène écrit et mis en scène par Clément Reverrend. Interprété par Rémy Bardet.

Cette pièce en scène est-elle le drame d’une comédie ou la comédie d’un drame ?

Au cinéma, lorsque l’on parle de western spaghetti , quand on le regarde

il s’agit bien d’un film de western tourné en Italie est-ce un drame ?

Ici, dans ce théâtre, comme dans un polar spaghetti , c’est qu’il s’agit d’un presque seul en scène , qui nous embarque dans une affaire très sensible, une enquête al dente mais est-ce une comédie ? .

Salle d’Activités 6 rue rosés des prés Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 07 75 49 33 ciedunouveaumonde@gmail.com

