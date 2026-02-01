Théâtre Un Polar Spaghetti Salle du Moulin Ménilles
Théâtre Un Polar Spaghetti
Salle du Moulin Rue aux honfroys Ménilles Eure
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Par la Compagnie du Nouveau Monde (Vernon)
Un seul en scène écrit et mis en scène par Clément Reverrend. Interprété par Rémy Bardet.
Cette pièce en scène est-elle le drame d’une comédie ou la comédie d’un drame ?
Au cinéma, lorsque l’on parle de western spaghetti , quand on le regarde
il s’agit bien d’un film de western tourné en Italie est-ce un drame ?
Ici, dans ce théâtre, comme dans un polar spaghetti , c’est qu’il s’agit d’un presque seul en scène , qui nous embarque dans une affaire très sensible, une enquête al dente mais est-ce une comédie ? .
Salle du Moulin Rue aux honfroys Ménilles 27120 Eure Normandie +33 6 07 75 49 33 ciedunouveaumonde@gmail.com
