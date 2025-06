théatre Un rituel de paix nommé JELJ 49 chemin de la Calamande Grillon 11 juillet 2025 19:30

Vaucluse

Un rituel de PAIX nommé JELJ

– se prononce YELHE

Le Jelj mot du peuple Selknam

est un rituel au cours duquel deux tribus ennemies

s’engagent à ne plus se combattre.

49 chemin de la Calamande 49 chemin de la Calamande 84600 Grillon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net

English :

A PEACE ritual called JELJ

– pronounced YELHE

The « Jelj » word of the Selknam people

is a ritual during which two enemy tribes pledge

pledge never to fight again.

German :

Ein Ritual des FRIEDENS namens JELJ

– wird YELHE ausgesprochen

Das Wort « Jelj » des Volkes der Selknam

ist ein Ritual, bei dem zwei verfeindete Stämme

sich verpflichten, einander nicht mehr zu bekämpfen.

Italiano :

Un rituale di PACE chiamato JELJ

– pronunciato YELHE

La parola « Jelj » del popolo Selknam

è un rituale durante il quale due tribù nemiche si impegnano a

si impegnano a non combattere mai più.

Espanol :

Un ritual de PAZ llamado JELJ

– pronunciado YELHE

La palabra « Jelj » del pueblo Selknam

es un ritual durante el cual dos tribus enemigas se comprometen

se comprometen a no volver a luchar.

