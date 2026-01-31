Théâtre Un sacré cadeau salle polyvalente Le Tholy

Théâtre Un sacré cadeau

salle polyvalente 2 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21

Comédie en 2 actes de Yvon Taburet par la troupe de l’ATA. Réservation dès le 18/02 par tél entre 18h30 et 20h30.Tout public

4 .

salle polyvalente 2 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est +33 6 74 05 91 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy in 2 acts by Yvon Taburet, by the ATA troupe. Reservations from 18/02 by phone between 18h30 and 20h30.

L’événement Théâtre Un sacré cadeau Le Tholy a été mis à jour le 2026-01-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES