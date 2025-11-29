Théàtre: Un stylo dans la tête rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Théàtre: Un stylo dans la tête

rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Pièce de théâtre Un stylo dans la tête par la troupe Avocats sur Planches

Comédie de Jean Dell Mise en scène de Virginie Mahé.

Un auteur de théâtre à succès s’est inspiré de la vie de ses amis un homo, deux sœurs névrosées et l’ex de sa femme. L’annonce de cette pièce devait être une fête. Mais ce sera un règlement de comptes drôle et impitoyable entre tous.

Une soirée caritative organisée par le Lions Club Saint-Paul-lès-Dax, au profit de l’association Vacances en Plein Air. .

rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Théàtre: Un stylo dans la tête

L’événement Théàtre: Un stylo dans la tête Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Grand Dax