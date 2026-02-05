Théâtre Un succès fou Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Théâtre Un succès fou

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans Un succès fou, Sébastien Castro signe une comédie pétillante et pleine de tendresse où des voisins cabossés par la vie trouvent humour et solidarité au cœur de leurs quiproquos et malentendus.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Theater A huge success

In Un succès fou, Sébastien Castro signs a sparkling comedy full of tenderness, in which neighbors who have been battered by life find humor and solidarity at the heart of their misunderstandings and misunderstandings.

L’événement Théâtre Un succès fou Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Sainte Maxime