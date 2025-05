Théâtre Un Temps de Chien – Salle des Consuls Monflanquin, 24 mai 2025 20:30, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Théâtre Un Temps de Chien Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Un temps de chien de Brigitte Buc, interprétée par la Compagnie des Diseurs du Soir de Moirax (sur invitation du Théâtre du Baroud)

Spectacle à partir de 12 ans.

Un temps de chien de Brigitte Buc, interprétée par la Compagnie Les Diseurs du Soir de Moirax (sur invitation du Théâtre du Baroud)

Synopsis Un matin de septembre pluvieux, trois femmes que rien ne destinait à se rencontrer se retrouvent dans l’arrière-salle d’un café …et tout chavire, sous l’œil narquois d’un garçon de café.

Une femme d’affaire débordée par son travail et sa famille, une mère célibataire avec enfant, une femme seule et paumée, un garçon de café en crise de misogynie, font de cette journée qui s’annonçait pourrie à tous points de vue, un des moments les plus joyeux de leur existence. Un burnout et une tempête de neige plus tard …

Avec Stéphane Giganon, Bérengère Maltor, Jean-Marc Maltor, Michelle Poson.

Spectacle à partir de 12 ans. .

Salle des Consuls Rue des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 03 56 48

English :

« Un temps de chien » by Brigitte Buc, performed by the Compagnie des Diseurs du Soir from Moirax (invited by Théâtre du Baroud)

For ages 12 and up.

German : Théâtre Un Temps de Chien

« Un temps de chien » von Brigitte Buc, interpretiert von der Compagnie des Diseurs du Soir aus Moirax (auf Einladung des Théâtre du Baroud)

Aufführung ab 12 Jahren.

Italiano :

« Un temps de chien » di Brigitte Buc, interpretato dalla Compagnie des Diseurs du Soir di Moirax (invitata dal Théâtre du Baroud)

A partire dai 12 anni.

Espanol :

« Un temps de chien » de Brigitte Buc, interpretado por la Compagnie des Diseurs du Soir de Moirax (invitados por el Théâtre du Baroud)

A partir de 12 años.

