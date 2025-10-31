Théâtre Un Tour à perdre les Pédales Salle du Théâtre Saint-Charles Lys-Haut-Layon

Théâtre Un Tour à perdre les Pédales

Salle du Théâtre Saint-Charles NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Comédie en 2 actes de Bernard Lenne, interprétée par la troupe des Baladins du Layon.

L’histoire Jour de repos lors d’une grande course cycliste. Camille Condicelli, directeur sportif, recherche un endroit discret pour préparer au mieux Paul Touclot, leader de l’équipe Biosports nature . Maurice, paysan en retraite, accepte de prêter sa cabane. L’équipe médicale a tout prévu manque juste un médicament interdit mais autorisé en médecine animale. Bigleux, vétérinaire, un peu sourd et myope, apporte le produit… et là, les catastrophes vont s’enchaîner. Alors que le laboratoire attend pour effectuer les dernières analyses, Bigleux commet une maladresse avec le bocal d’urine de Paul. Gabrielle, la masseuse, qui se livre elle aussi à des trafics un peu louches, va uriner à la place de Paul qui apprendra qu’il est enceinte … Paul Touclot peut-il remporter l’étape ? Pourquoi pas ? Dans la famille de Maurice, depuis des générations, on fabrique un jus de pomme qui possède des propriétés insoupçonnées…​

La première représentation sera jouée au profit de la Ligue contre le Cancer et la deuxième au profit de l’association Un pas pour Elia .

***Réservations fortement conseillées*** .

English :

Comedy in 2 acts by Bernard Lenne, performed by the Baladins du Layon troupe.

German :

Komödie in 2 Akten von Bernard Lenne, aufgeführt von der Theatergruppe Baladins du Layon.

Italiano :

Commedia in 2 atti di Bernard Lenne, interpretata dalla troupe Les Baladins du Layon.

Espanol :

Comedia en 2 actos de Bernard Lenne, interpretada por la compañía Les Baladins du Layon.

