Théatre Un tour à perdre les pédales

1 rue du Foyer Prissac Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Scène et stylos Bénédictins propose une comédie de Bernard Lemme.

Jour de repos lors d’une grande course cycliste. Camille Condicelli, directeur sportif, recherche un endroit discret pour préparer au mieux Paul Touclot, leader de l’équipe Biosports nature . Maurice, paysan en retraite, accepte de prêter sa cabane. L’équipe médicale a tout prévu manque juste un médicament interdit mais autorisé en médecine animale. Bigleux, vétérinaire, un peu sourd et myope, apporte le produit… et là, les catastrophes vont s’enchaîner. Alors que le laboratoire attend pour effectuer les dernières analyses, Bigleux commet une maladresse avec le bocal d’urine de Paul. Gabrielle, la masseuse, qui se livre elle aussi à des trafics un peu louches, va uriner à la place de Paul qui apprendra qu’il est enceinte … Paul Touclot peut-il remporter l’étape ? Pourquoi pas ? 15 .

1 rue du Foyer Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 31 16 30

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English :

C’est encore mieux l’après-midi is a play by Ray Cooney adapted into French by Jean Poiret

L’événement Théatre Un tour à perdre les pédales Prissac a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne